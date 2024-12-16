اول تعليق رسمي عن مخاوف من كارثة قد تصيب العراق

نيوز – محلي

طمأنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، مواطنيها بشأن المخاوف من انهيار سد تشرين السوري في شمال غرب البلاد.

وكانت تقارير تحدثت عن أضرار لحقت بالسد جراء المعارك بين الفصائل المسلحة والقوات الكردية في منطقة منبج بريف حلب.

ونقلت الوكالة الرسمية عن وزارة الموارد المائية العراقية تأكيدها وجود طاقة خزنية كبيرة في ثلاثة قادرة على استيعاب أي موجات فيضانية في حال انهيار السد.

وقال مدير عام العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية، علي راضي، إن "هناك أنباء اطلعنا عليها التواصل تشير إلى حدوث أضرار في سد تشرين في سوريا بسبب العمليات العسكرية التي حدثت في تلك المنطقة التي تفصل بين محافظتي حلب والرقة".

وأضاف راضي أن "العراق يمتلك طاقة تخزينة كبيرة في سد حديثة وبحيرتي الحبانية والرزازة على نهر الفرات، وفي حال ورود موجات كبيرة من المياه من الممكن أن تستوعب أي تدفقات"، مؤكدا أن "جميع الخطط الموضوعة جاهزة لاستقبال أي موجة كانت".

وتابع: "في حال ورود موجات من المياه في عمود الفرات، فإن وزارة الموارد المائية اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة باستيعاب هذه المياه".

وكانت المجموعة الإستراتيجية للخبراء السوريين المستقلين أعربت عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تشير إلى استهداف جسم سد تشرين في ريف منبج شرقي حلب جراء العمليات العسكرية بين قوات الجيش الوطني السوري المنضوي في المعارضة السورية المسلحة وقوات قسد، والتي أدت إلى أضرار تهدد بارتفاع منسوب المياه.

ويقع سد تشرين على نهر الفرات في منطقة منبج ويبعد عن حلب 100 كيلومتر، ويمتد على نحو 900 متر ويضم 6 توربينات لتوليد الكهرباء، ودخل الخدمة عام 1999.