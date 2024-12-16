موقف رسمي عن موجة البرد الحالي وموعد انتهائها

نيوز – محلي

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، ان يوم غد هو ذروة الموجة الباردة، فيما توقعت موعد نهايتها.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "البلاد تتاثر بذروة الموجه الباردة خلال صباح ونهار يوم غد الثلاثاء ، ودرجات حرارة متوقع تسجيلها دون المعدل صباحا في مدن وسط وجنوب البلاد وشرق بمقدار (1-3) درجات مئوية ، بينما تسجل دون المعدل بمقدار أقل من 1 درجة مئوية في مدن شمال البلاد وغرب الانبار".

وأضافت "يتشكل الأنجماد الأرضي (الصقيع) في مناطق من شمال وغرب البلاد وفجر الثلاثاء"، لافتة الى ان "الخميس المقبل هو موعد نهاية الموجة الباردة".

وتابعت ان "السحب في سماء مدن شمال البلاد ( شمال وشمال اربيل) تتكاثر مما يسبب بتساقط للامطار".