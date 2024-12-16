البصرة.. مطالبات بتشغيل عاطلين في حقول النفط

وقال رافد عبد في حديث لـ نيوز، " اليوم حضرنا للوقوف مع المهندسين المطالبين بالتشغيل امام بوابة حقل غرب القرنة 1".

وأضاف "قضاء الصادق يقع ضمن حدوده الإدارية حقل غرب القرنة 1 والذي يعد من اكبر الحقول في المنطقة بطاقة إنتاجية اكثر من 600 الف برميل نفط يوميا إلا ان الحقل لم يشف لاهالي وبالتالي اصبح عاجزا عن التعامل وتلبية مطالب الشباب".

ولفت "لدينا مختلف التخصصات وهناك اكثر 250 مهندس عاطل عن العمل في بينما هنالك الآلاف من العمالة داخل الحقل ومن مختلف الجنسيات"، مضيفا "ابن يبقى مهمشا رغم الموافقات والوعود من قبل الجهات الرسمية".



وكشف عبد أنه "تم استحصال موافقة مدير شركة نفط في وقت سابق بتشغيل نحو 900 شخص إلا ان مدراء الهيئات في نفط لم يتعاملوا مع هذا الملف بشكل واقعي وجدي"، مشددا "اكرر المطالب بتشغيل الأيدي العاملة من اهالي القضاء".



وتابع "لدينا مكتب تشغيل فرعي بصلاحيات كاملة لكن لم يتم التعامل معه بشكل رسمي رغم التوجيهات من قبل حكومة وشركة النفط

ولا نعرف السبب"، كاشفا أن "اعداد العاطلين عن العمل في تقدر باكثر من 2000 عاطل عن العمل وبمختلف الاختصاصات واليوم الشباب يتظاهرون بشكل سلمي من اجل حقوقهم المشروعة".