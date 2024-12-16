مصرع موظف في الكهرباء غربي البصرة

أفاد مصدر محلي، بمصرع موظف في وزارة محافظة .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "موظف صيانة في مركز كهرباء لقي مصرعه اثناء عمله في اصلاح الشبكات الكهربائية في منطقة الدواجن قضاء الزبير".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه".