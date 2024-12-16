تقليص دوام المدارس في واسط

أعلن مجلس محافظة واسط، تقليص دوام المدارس لمدة ساعة.

وقال في بيان، "حرصاً على أبناءنا مجلس محافظة واسط يقرر تقليص الدوام في كافة المدارس للساعة الأولى من هذا الأسبوع حفاظاً على سلامة أبناءنا".

ويشهد منذ أيام انخفاض درجات وصلت الى الصفر في المناطق الشمالية منه.