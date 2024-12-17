العراق يسجل أكثر من 5700 حالة طلاق خلال الشهر الماضي (جداول)

نيوز – محليات



نشر مجلس الأعلى، اليوم الثلاثاء 17 كانون الأول/ ديسمبر 2024، إحصائية لحالات الطلاق والزواج خلال شهر تشرين الثاني الماضي في .

وفي آخر إحصائية شهرية عن الزواج والطلاق في العراق، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر تشرين الثاني الماضي 26088 حالة زواج، فيما بلغ عدد الطلاق 5734 حالة، وهو ما يعني حصول 191 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي أكثر 7 في الساعة الواحدة، حيث تصدرت القائمة بحالات الزواج والطلاق.