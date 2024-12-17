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قرارات حكومية تخص الأطفال المصاحبين لأمهاتهم النزيلات
محليات
2024-12-17 | 02:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
808 مشاهدة
السومرية
نيوز - محلي
اصدر وزير العدل خالد شواني، الايوم الثلاثاء، قرارات تخص الأطفال المصاحبين لأمهاتهم النزيلات.
وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "وزير العدل خالد شواني، ترأس اجتماع ضمّ
وكيل
وزارة العدل الأقدم،
زياد
التميمي، بصفته مديراً عاماً لدائرة الإصلاح العراقية من موقع أدنى، وكذلك الكوادر الإدارية والإصلاحية النسوية في قواطع النساء بدائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث"، مبينا انه "تم خلال الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تواجه عمل الأقسام الإصلاحية، وسبل
تحسين
الظروف الإنسانية فيها".
وأضاف ان "الاجتماع شهد مناقشة مسألة الأطفال المرافقين لأمهاتهم النزيلات في السجون وإيجاد الحلول المناسبة، إضافة إلى تسريع إجراءات تخفيف الاكتظاظ".
واكد شواني "على ضرورة تطوير البنى التحتية للسجون الخاصة بالنساء على وجه الخصوص، وبقية السجون بشكل عام"، مشدداً على "أهمية توفير المستلزمات
الأساسية
للنزيلات، إلى جانب كافة التجهيزات الخاصة بالأقسام الإصلاحية".
وفي إطار
تحسين
الأوضاع القانونية للنزيلات، وجّه شواني "بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير الوثائق الشخصية للنزيلات المذكورات، بما يسهم في تعزيز حقوقهن وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. تأتي هذه الجهود بناءً على متابعة رئيس مجلس الوزراء واهتمامه بتحسين أوضاع الأقسام السجنية وفقاً لهذه المعايير، وحرص وزارة العدل على الارتقاء بواقع عمل المؤسسات الإصلاحية".
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