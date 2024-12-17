قرارات حكومية بشأن قروض بفوائد مخفّضة وشروط ميسّرة

نيوز – محلي

اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن تعليمات جديدة لتقديم قروض بفوائد مخفّضة وبشروط ميسّرة بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية الجديدة.

وقال المكتب في بيان ورد لـ نيوز، انه "في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم المشاريع الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، أصدرَ رئيس محمد شياع السوداني توجيهًا بتشكيل مشتركة من الجهات ذات العلاقة، تولت إعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية، والضوابط اللازمة لتحديد مقادير التحفّظ والاندثار للضمانات المقدّمة لتلك القروض".

وأضاف ان "موافقة على توصيات اللجنة صدرت بتاريخ 9 كانون 2024، وتضمنّت التعليمات الجديدة تنفيذ توجيهات السيد رئيس لتقديم قروض بفوائد مخفّضة وبشروط ميسّرة، بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية الجديدة، بالتعاون مع البنوك الحكومية الرئيسية، لضمان الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي".

وتابع ان "الحكومة العراقية تستهدف أن يكون للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية، من خلال زيادة استثماراته في هذا المجال، لتأسيس وتشغيل المصانع وتطوير أفكار جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية، مع أهمية جلب الخبرات والتقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتخصصة"، لافتا الى ان "الحكومة تسعى عملياً وفعلياً إلى تحقيق هدف تطوير المشاريع الصناعية ذات الاستدامة البيئية، ودعم المُجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع".

واكد ان "الحكومة العراقية تؤكد سعيها المستمر لتعزيز مع القطاع الخاص، بما يقود إلى نهضة صناعية شاملة تحقق المنافع للجانبين، وللاقتصاد الوطني بشكل عام".