"مضحك ومهين".. قرار من وكيل امانة بغداد يثير الامتعاض وسط تساؤلات حول شبهات فساد

نيوز – محلي

انتقد المحلل علي الحبيب، اليوم الثلاثاء، قرار امانة بتوجيه المدراء كافة بالتعاقد مع شركة أهلية لانشاء مطبات وعلامات مرورية "مضحك ومهين".

وقال الحبيب لـ نيوز، ان "على الجميع الالتزام بسلسلة المراجع والاطر الرسمية للمؤسسات الحكومية"، مبينا ان "ما فعله امانة بتوجيه المدراء كافة بالتعاقد مع شركة أهلية لانشاء مطبات وعلامات مرورية هو شي مضحك واهانة ومخالفة قانونية".

وأضاف ان "هذا الاجراء يبين عدم وجود احترام للسياقات التنظيمية والقانونية"، الى ان "هذا التوجيه بالتعاقد مع شركة أهلية من دون اجراء او مناقصة او عروض تقديمية هو احد أبواب الفساد".

وتساءل "ما الذي دفع امانة الى اصدار هذا توجيه"، مرجحا "وجود ضغوط سياسية".

ودعا الحبيب "الجهات العليا الى فتح تحقيق بشان ذلك كون هناك تجاوز على الصلاحيات"، لافتا الى ان "شبهات الفساد قد تطال عدد كبير من الشخصيات".

وتناقلت وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا تضمن توجيه الوكيل البلدي في امانة عبد الرزاق اليعقوبي مدراء الاقسام الى التعاقد مع شركة أهلية لانشاء مطبات وعلامات مرورية.