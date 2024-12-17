دعوة من وزارتين.. مكافأة مالية مقابل معلومات عن مواقع دفن مفقودين عراقيين أو كويتيين

وقالت الوزارتين في بيان ورد لـ نيوز، "تدعو وزارتا الدفاع والخارجية العراقية، الإخوة المواطنين في داخل وخارجه من تتوفر لديهم معلومات عن دفن مفترضة لمفقودين عراقيين وكويتيين داخل الأراضي العراقية أو الكويتية، جرّاء حرب الثانية 1991، للإدلاء بها".وأضافتا أنه "سيتم تخصيص مكافأة مالية لمن يُدلي بمعلومات مُجدية".