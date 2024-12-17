الـTBI يدعو أصحاب المشاريع والمؤسسات الراغبة تزويدها بأجهزة POS للمراجعة

نيوز – محلي

دعا المصرف للتجارة (TBI)، اليوم الثلاثاء، أصحاب المشاريع والمؤسسات الحكومية الراغبة تزويدها بأجهزة POS الى المراجعة.

وقال للمصرف الشويلي في بيان ورد لـ نيوز، إن "على اصحاب المشاريع الكبيرة والصغيرة وكذلك مؤسسات الحكومية من الراغبين بتزويدهم باجهزة نقاط البيع الـPOS الى تقديم طلبات الحصول عليه".

وأضاف ان "الطلبات تقدم الى فروع المصرف".