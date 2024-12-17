التربية تصدر توجيها جديدا يخص المدارس

أصدرت وزارة التربية، الثلاثاء، توجيها جديدا يخص مراسم الاصطفاف والفعاليات.

وقالت الوزارة في بيان، "وجه وزير التربية تبليغ الإدارات المدرسية كافة بإيقاف الاصطفاف والفعاليات التي تجري في ساحات المدارس".

وعزا البيان ذلك "حفاظا على سلامة تلاميذنا وطلبتنا الاعزاء، نظرا لإنخفاض درجات وتأثر البلاد بموجة برد قارس".