التيار النفاث سيضطرب والحرارة الواقعية أقل من المسجلة.. طقس مختلف للعراق خلال 48 ساعة

وبحسب خرائط الطقس، فإن التيار النفاث سيضطرب في المرحلة القادمة وهي دلالة على تقلبات الأجواء، مع نشاط الرطبة، ما يؤدي الى اجواء اكثر دفئا واكثر رطوبة والافضل نحو بيئة مهيئة للامطار .ومن المؤمل ان ترتفع درجات على مستوى طبقات الجو لكن الظروف والماطرة ستجعلها في السطح باردة نسبيا خلال الفترة الماطرة والديمية، ما يعني ان توقعات نماذج الطقس ستكون تشير الى درجات حرارة اكثر دفئا لكنها في الواقع ستكون الأجواء باردة نسبيا.وتشير التوقعات الى ان ذاهب نحو فترة خصبة من الامطار، تساعد في تقليل الغبار.وسجلت مناطق المختلفة صباح اليوم، درجات قريبة من الصفر، ما جعل أجواء اكثر برودة من دول أوروبا، بحسب المختصين، فيما تنتهي الموجة الباردة غدا الخميس لترتفع ودرجات يوم .وتشير التوقعات الى امطار ديمية متوقعة خلال يومي والسبت تبدأ من غرب العراق، بعدها ستشمل جميع المحافظات، فيما يشهد قضاء الرطبة غربي الانبار يوم امطارا ممزوجة بالثلوج بسبب انخفاض درجات هناك.