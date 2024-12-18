الامتحانات النصفية والفصلية في الجامعات تقترب.. إليك المواعيد

وقال مدير إعلام الجامعة المستنصرية حمدي إسماعيل الكلي إن وزارة العالي والبحث العلمي أعلنت عن التقويم الجامعي الذي حدّد الثاني والعشرين من كانون الحالي، موعداً لبدء الامتحانات النصف سنوية للكليات والمعاهد التي تتبع النظام السنوي، فضلاً عن والمعاهد التي تعتمد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي والتي تتبع النظام الفصلي ونظام المقررات وعملية بولونيا، على أن تنتهي في الثاني من كانون الثاني من العام المقبل.وأضاف أن موعد الامتحانات يشمل المراحل ما فوق الأولى وهي الثانية والثالثة والرابعة ولجميع التخصصات العلمية والإنسانية للدراستين الصباحية والمسائية بمختلف الجامعات والكليات الحكومية والأهلية للعام الدراسي الحالي 2024 ـ 2025.وبين الكلي أنه تم تحديد مدة أسبوعين للعطلة الربيعية تبدأ من الخامس من كانون الثاني ولغاية الثامن عشر من الشهر نفسه، تمهيداً لاستئناف الدوام وبدء الفصل الثاني من العام الدراسي الذي حدد بـ 15 أسبوعاً دراسياً يبدأ من التاسع عشر من كانون الثاني ولغاية من أيار في العام 2025.وتابع أن المراحل الأولى بمختلف والأقسام انتظمت مؤخراً بالدوام، وسينتهي الفصل الدراسي المتمثل بـ 15 أسبوعاً خلال المدة المقبلة وإجراء الامتحانات في السابع والعشرين من شباط المقبل، منوهاً بأن العطلة الربيعية للمراحل المذكورة حددت من من آذار المقبل ولغاية الثامن من الشهر نفسه.