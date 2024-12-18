تفاصيل جديدة عن إطفاء قروض الإسكان للشهداء والجرحى

وقال مدير القانونية في المؤسسة طارق المندلاوي إن قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 تضمن الإلتزام بإطفاء ديون قروض الشهداء الذين تسلموها قبل استشهادهم، وكذلك الجرحى المصابون بنسبة 60 بالمئة فما فوق.وأوضح أن المذكور تضمن قيام الدوائر والوزارات والمؤسسات بتسديد القرض من موازناتها التشغيلية بالنسبة للموظفين الذي استشهدوا، وكذلك الجرحى، لافتاً إلى أن المؤسسة وجهت كتباً رسمية إلى جميع الوزارات والدوائر من أجل المباشرة بإجراءات الإطفاء بشكل فعلي، حيث يندرج ذلك أيضاً ضمن خطوات تنفيذ قانون تخليد الشهداء رقم 81 لسنة 2017.وبين المندلاوي أن المؤسسة أعدت أيضاً منصّة إلكترونية مع الجهات الأمنية وهي وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب، وكذلك المخابرات والأمن الوطني وهيئة الحشد لغرض جرد ذوي الشهداء والجرحى بنسبة 60 بالمئة فما فوق من المقترضين بموجب الأمر الديواني رقم 609 23 لسنة 2024، وإعداد لائحة بأسمائهم.وتابع أن الأمر الديواني المذكور كلّف المؤسسة بتحديد آلية الإطفاء، وعليه فإنها رفعت توصية إلى مجلس الوزراء تتضمن أما إطفاء فائدة القرض من قبل البنوك والمصارف أو تمديد مدة التسديد من أجل التخفيف عن كاهل ذويهم.