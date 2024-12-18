اعادة عمر الوائلي رئيسا لهيئة المنافذ الحدودية

وقال لـ نيوز، أنه "تم إعادة إلى منصبه السابق كرئيس لهيئة المنافذ الحدودية".وفي مارس/ آذار الماضي، كشف مصدر مطلع، عن إقالة رئيس هيئة المنافذ الحدودية من منصبه وتكليف خلف بدلا عنه.