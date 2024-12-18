بسبب "كلب".. مصرع شخص واصابة اخر بحادث سير مروع

وقال مصدر لـ السومرية، أن "حادثاً وقع نتيجة اصطدام سيارة بكلب سائب كان يعبر الطريق، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة وانحرافها عن مسارها"، الى ان "الضحية توفي على الفور في موقع الحادث، بينما تم نقل المصاب الآخر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث وُصفت حالته بالحرجة".وأشار الى ان "الحادث أثار استياء سكان المنطقة، الذين أعربوا عن قلقهم من انتشار الكلاب السائبة على الطرق العامة، مطالبين السلطات المحلية باتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة التي تهدد حياة المواطنين".