في كركوك.. انتحار حارس أمني داخل مجمع

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "باسلوب اطلاق على نفسه من سلاحه الشخصي اثناء الواجب، انتحر حارس امني يعمل في شركة امنية داخل مجمع في كركوك".

وتسجل والمحافظات بين مدة وأخرى انتحار لمختلف الفئات العمرية، يعزوها أطباء الى ضغوط نفسية وظروف تتعلق بمستوى المعيشة في البلاد.