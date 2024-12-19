وزير العمل يعلن نسبة الفقر الرسمية في ديالى

وقال الأسدي خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة ديالى، إن "نسبة الفقر في انخفضت الى 16,5 بالمئة"، مبينا ان "نسبة الفقر في بلغت 18,8 بالمئة وفق مخرجات الاحصاء الاجتماعي الاقتصادي المعلن من وزارة التخطيط".وأضاف وزير العمل "نعمل وفق مخرجات خط الفقر في توزيع خارطة الشمول بالحماية الاجتماعية"، مستدركا "أكملنا تحويل 700 مستفيد من المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية على ملاك وزارة الداخلية".وتابع وزير العمل، "قدمنا منحة لأكثر من 163 ألف من الاسر المشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية في ديالى".