الهجرة تطلق استمارة الابلاغ عن حالات تعنيف النساء النازحات والعائدات من النزوح

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "الوزيرة أطلقت، اليوم، استمارة الابلاغ عن التعنيف التي تمارس ضد النساء النازحات والعائدات من النزوح".وأضافت الوزارة، أن "الإبلاغ يكون من خلال التسجيل عبر أور الإلكترونية للخدمات الحكومية".