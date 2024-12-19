كربلاء.. السجن 7 سنوات لمدان ضبط بحوزته اختام مزورة

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته اختام مصطنعة قسم منها منسوبة إلى بعض المحاكم والسادة القضاة مع نماذج قرارات، فضلا عن اختام مزورة تعود لشركات ومكتب بيع عقارات".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 275 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".