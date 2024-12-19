البصرة.. حريق يطال مبنى وسط المدينة

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، باندلاع حريق داخل وسط البصرة.

وقال في حديث لـ نيوز، إن "حريقا اندلع، مساء اليوم، داخل مكون من كرفانات في 14 تموز وسط محافظة البصرة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.