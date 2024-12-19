البصرة.. نزاع عشائري يتسبب بحريق "جملون" لبيع المواد الغذائية

وقال مراسل السومرية، إن "حريق اندخل بجملون لبيع المواد الغذائية بسبب نزاع عشائري اندلع في التابعة لناحية في شمال البصرة".وأشار الى ان فرق الدفاع المدني اكدت ان المخزن مخالف لشروط وتعليمات وقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 وجاري اتخاذ القانونية بحقهم".وتابع ان عجلات الدفاع المدني في موقع الحادث للسيطرة على الحريق بواقع 8 فرق اطفاء وشفل.