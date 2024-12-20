مشاهد من العاصمة بغداد بعد هطول الامطار

نيوز – محليات



تنشر نيوز، اليوم 20 ديسمبر/ كانون 2024، من بعد هطول الامطار.





وتوقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية أمس الخميس، تساقط زخات من الأمطار في مناطق متفرقة من مدينة الأنبار ومناطق غرب وصلاح الدين خلال ساعات فجر اليوم .

ادناه:وتوقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية أمس الخميس، تساقط زخات من الأمطار في مناطق متفرقة من مدينة الأنبار ومناطق غرب وصلاح الدين خلال ساعات فجر اليوم .