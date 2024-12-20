مكتب السيد السيستاني يباشر بتوزيع المساعدات للنازحين السوريين في لبنان (صور)

وذكر سماحة السيستاني في لبنان إنه "بالتزامن مع تقديم المساعدات المادية لأغلب العوائل المتعففة الكريمة المقيمة في مراكز النزوح في لبنان جراء الاعتداءات الصهيونية والتي شملت عشرات الآلاف منها، يتقدم سماحة السيستاني دام ظله في لبنان بمبادرة جديدة وهي مساعدة مرضى النازحين على الأراضي اللبنانية كافة الذين يحتاجون إلى عمل طبي في المستشفيات".وأضاف، أنه "سيعلن عن استمارة الكترونية يملأها المريض الذي يريد الاستفادة من هذه المساهمة عبر الهاتف الجوال".التوزيع بدأ من بلدة القصر (الواقعة على الحدود اللبنانية السورية) ومدينة الهرمل وبيروت وستشمل بعلبك وأقضيتها وزحلة وبلداتها لتغطي كافة العوائل الكريمة النازحة المتواجدة على كافة الأراضي اللبنانية.