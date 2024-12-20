أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. تأجيل الانتخابات البرلمانية وافتتاح مقر بعثة العراق في سوريا

# يعيد فتح مقر بعثته في سوريا، ويقدم ورقة عمل تتضمن احترام ارادة السوري وحماية الاقليات# وفد امريكي يصل دمشق استعدادا للقاء الشرع.. والاخير يؤكد: الثورة السورية انتهت ولن تُصدر الى الخارج# سيناريو تأجيل يطرح من جديد.. الجهات الرافضة تؤكد ان التأجيل يتعارض مع الدستور# العكيلي يحمل وزارة النفط مسؤولية تردي واقع الطاقة، ويكشف عن جمع تواقيع لاستجواب وزير الكهرباء