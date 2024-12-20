الكهرباء تعلن الاستنفار وتكشف سبب تراجع ساعات التجهيز

وشدد الوزير، وفق بيان ورد لـ نيوز، على "مراعاة أستثناء مغذيات الكهرباء لمحطات تصريف المياه الثقيلة ومياه الامطار ، والمستشفيات والمراكز الصحية". وأوعز لجميع المديرين العامين ومديري الفروع والقطاعات ومراكز الصيانة "التواجد في دوائرهم ومراقبة الشبكات والمغذيات ، والاهتمام بشكاوى المواطنين".وأكد على "ضرورة الاهتمام الاقصى من قبل مراكز السيطرة بإعادة جميع الخطوط المنفصلة تلافياً لتجمع مياه الامطار في الشوارع".في سياق آخر، أشار إلى أن "تراجع ساعات التجهيز ليس لأزمة كهرباء السبب وانما بسبب شح الغاز والوقود الكافي لتشغيل محطات الانتاج".