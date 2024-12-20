أربيل.. أمطار غزيرة وتحذيرات من استمرارها (فيديو)

ويظهر مقطع خاص بـ"السومرية نيوز" بأن الأمطار هطلت بغزارة، مع تحذيرات من احتمال عرقلة السير في بعض المناطق الجبلية.من جانبها، أعلنت السلطات المحلية استعدادها للتعامل مع أي طوارئ قد تنجم عن الأحوال الجوية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء التنقل وتجنب المناطق المنخفضة، وتشير التوقعات إلى استمرار الأمطار خلال الساعات المقبلة، مع احتمالية حدوث عواصف رعدية في بعض المناطق.