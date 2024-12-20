بحفل تأبيني مهيب.. هيئة سفير النور تحيي شهادة سيد المقاومة

وشارك في الحفل التابيني رئيس المشهداني، وممثلين عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الاعلى، والشيخ همام حمودي رئيس الاعلى، وعدد كبير من أعضاء البرلمان، والقادة الامنيين بوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، ورموز سياسية وعشائرية واكاديمية وثقافية، فضلا عن حزب الله اللبناني دكتور ايهاب حميده.ووقف المتحدثون في كلماتهم على مسيرة السيد حسن نصر الله، وشجاعته، وثباته، وحكمته، وقوة إرادته وتحديه للكيان الصهيوني، واصفين نهجه المقاوم بأنه مدرسة يجب أن يستلهم منها الأجيال روح التحدي والمواجهة والتضحية، مشيرين إلى أن الانتصارات التي حققها هي انتصار للأمة جمعاء، وللانسانية والأحرار في كل العالم، وللحق على الباطل والظلم وثقافة الابادة والتهجير والتدمير، منوهين إلى ان طوفان الأقصى فتح الطريق إلى نهاية الاحتلال الصهيوني، وان الزمن القادم هو زمن نصر الله وجيل نصر الله.