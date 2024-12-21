طقس العراق.. كتلة باردة تباغت الموجة المطرية وتقلب الغيوم عكس عقارب الساعة

وبحسب التوقعات الجوية، فإن "الكتلة الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي تقف على مشارف مناطق في مقدمتها سحب ممطرة والتي ستنتهي خلال ساعات، نتيجة دخول جبهة المنخفض سريعاً، فيما تدور السحب عكس عقارب الساعة في مناطق نتيجة دخول المنخفض الجوي أجواء البلاد وتنتهي التأثيرات تمامآ اليوم السبت مع نشاط الرياح الشمالية وانخفاض واضح في الحرارة".وتعمل جبهة المنخفض الباردة مع دخولها أجواء البلاد، على استقرار الأجواء في المنطقة تليها مناطق واسعة من وسط البلاد تنتهي معها فرص الأمطار، عدا مناطق محدودة خصوصاً وواسط، أما مناطق تستمر فيها فرص الأمطار وتساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية وتستقر خلال الساعات القادمة.اما الرياح، فتحولت إلى شمالية غربية في المنطقة تليها بادية لتستقر الرياح الشمالية اليوم السبت في معظم المناطق مع نشاط محدود للرياح في الجنوب، أما درجات الحرارة فمن المتوقع انخفاضها عدة درجات لتعود الأجواء الباردة في اليومين القادمين ثم ترتفع مجدداً.