وفاة القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي

وقال مراسل نيوز ، إن "المطلبي توفي في منزله صباح اليوم ببغداد عن 56 عاماً بعد صراع مع المرض".يذكر ان سعد المطلبي شغل مناصب سياسية عدة في الحكومة العراقية، وبرز كأحد المقربين من الأسبق .