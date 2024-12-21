اعتقال ثلاثة شباب "يتعاطون المخدرات" شمالي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "تم القبض على ثلاثة شباب يتخذون احد المنازل ضمن منطقة حي البساتين مقرا لهم لتعاطي المخدرات".

وأضاف "تم ضبط بحوزتهم ادوات تعاطي ومادة مبلولة بيضاء اللون و23 حبة مخدرة وسلاح كلاشنكوف".