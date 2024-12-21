مصرع 5 اشخاص بحادث سير مروع على طريق بيجي - تكريت

وقال لـ نيوز، ان "5 اشخاص لقوا مصرعهم نتيجة تعرضهم الى حادث سير مروع جراء اصطدام نوع صالون بصهريج لنقل المواد النفطية على طريق تكريت".وأضاف، أنه "تم انتشال الجثث ونقلهم الى الطب العدلي".