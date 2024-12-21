الطيران العراقي.. حظر في الأجواء الأوروبية وصمت مطبق من قبل النقل

وقال عبد الجبار في حديث لـ نيوز، إنه "على الرغم من المناشدات والحلول والمقترحات والمطالبات الكثيرة التي تقدمنا بها ولسنوات عديدة خلت بما يخص قطاع الطيران وادارة المطارات، وتحذيراتنا المستمرة من استمرار حظر الطيران المدني في الاجواء الاوروبية ومديات تأثيره على سمعة دولياً وتداعياته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني، مازالت وزارة النقل تدور في فلك خاطئ بالكامل وليس مجرد تقليدي".وأضاف، أن "آخر ما تم تقديمه من قبل الطيران المدني بموجب كتابها المرقم 10222 في 26/11/2024 والموجه الى وزارة النقل لغرض معالجة المخالفات الفنية والعمل على اجراء معالجات سريعة لمطاري والبصرة الدوليين، وعدم وضع المطارات العراقية امام حالة عدم تجديد الترخيص جراء استمرار المخالفات التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة المسافرين والطائرات وتشغيل المطارات".وتابع: "وزارة النقل مهتمة في تنظيف الحمامات وترتيب الحدائق المحيطة بالمطار ومسح ارضية صالة المطار وامور شكلية اخرى والغريب انها تفتخر بهذه الاعمال ويتم تداولها في الاعلام دون التركيز على تحقيق متطلبات السلامة الجوية ودون السعي الجاد للحصول على ترخيص لجميع العاملين في المطار".وأكمل: "لا ننسى كثرة حوادث الطائرات وكلف أضرارها بسبب هذا الاهمال واخر حادث وقع في تشرين ثاني المنصرم وهو اصطدام طائرة الماكس التابعة إلى شركة الخطوط الجوية العراقية علماً بأن مرشد الحركة غير مرخص والترخيص يتطلب دورات تدريبية"، مشيرا الى ان "اهمال متطلب السلامة يعد تفريط بأرواح المسافرين والممتلكات العامة".ولفت الى ان "مدير المطار يتطلب أن يكون اختصاصه مهندس ولديه خدمة كبيرة في هذا المجال وفقا لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني فكيف يتم تعيين طيارا شاباً لإدارة المطار"، مؤكداً على "مطالبه السابقة والخاصة بتحسين جودة الاداء لإدارة قطاع النقل الجوي والمخاطبات رسمية للجهات ذات العلاقة ولاسيما الى رئيس مجلس الوزراء".وأشار الى انه "صرحت سابقاً بان الحظر الجوي الاوروبي على الطيران لن يرفع خلال حكومة السوداني واليوم اضيف على ذلك مؤكداً بان الحظر الجوي لا يمكن رفعه قبل عام 2027 في أحسن الأحوال، علما بان طلب تأجيل زيارة المفتشين الاوروبيين الى شهر ايلول 2025 بعد ان كانت مقررة في الربع الاول من 2024 وتم تأجيلها الى الربع الاخير 2024".وبين، انه "بسبب عدم جاهزية وزارة النقل وسلطة الطيران لاستقبال المفتشين الاوروبيين تم تأجيلها زيارة المفتشين الى ايلول 2025"، مختتماً قوله بأن "الحظر الجوي مستمر على الطيران ليس في عهد حكومة السوداني فحسب ببل سيستمر حتى بداية 2027 وذلك على اقل التقديرات".