في بغداد.. اغلاق ثمانية مخازن لبيع المشروبات الكحولية

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن اغلاق مخازن لبيع المشروبات الكحولية جنوب شرقي .

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وقال اعلام عمليات في بيان، إن "قيادة عمليات بالاشتراك مع مفارز مديرية السياحي ومن خلال واجبات متابعة وتفتيش المطاعم والقاعات وغلق غير المرخص منها، وبعد ورود معلومات عن وجود مخازن لبيع المشروبات الكحولية تعمل بصورة غير مشروعة في منطقة بسماية تمكنت من غلق مخازن".

وأضاف البيان أن سبب الاغلاق "لمزاولتها العمل دون الحصول على الموافقات الاصولية وكونها مخالفة لضوابط وشروط هيئة السياحة".