اختيار مديرية الأحوال المدنية أفضل دائرة في الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن أفضل دائرة في الوزارة.

وقال الناطق باسم في بيان، "تم والجوازات والإقامة كأفضل دائرة خدمية في الوزارة".

وأضاف أن المديرية "حققت انجازات كبيرة على صعيد عملها داخل وخارج البلاد".