وزير الدفاع الإيطالي يصل الى أربيل

وقال مراسل السومرية، إنه كان في استقبال الوزير الإيطالي والوفد المرافق له بمطار الدولي وزير البيشمركة شورش إسماعيل، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فوزي حريري، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية لحكومة الإقليم سفين دزيي، إلى جانب محافظ أوميد خوشناو.وأضاف مراسلنا أنه من المقرر أن يعقد كروسيتو اجتماعات مع كبار مسؤولي إقليم العراق، تتناول العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، كما ستشمل المباحثات جهود مكافحة الإرهاب والأوضاع الحالية في وسوريا.