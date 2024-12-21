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وزير الدفاع الإيطالي يصل الى أربيل
محليات
2024-12-21 | 15:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
169 مشاهدة
وصل وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، مساء اليوم السبت، إلى محافظة
أربيل
قادما من
بغداد
.
وقال مراسل السومرية، إنه كان في استقبال الوزير الإيطالي والوفد المرافق له بمطار
أربيل
الدولي وزير البيشمركة شورش إسماعيل، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فوزي حريري، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية لحكومة الإقليم سفين دزيي، إلى جانب محافظ
أربيل
أوميد خوشناو.
وأضاف مراسلنا أنه من المقرر أن يعقد كروسيتو اجتماعات مع كبار مسؤولي إقليم
كردستان
العراق، تتناول العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، كما ستشمل المباحثات جهود مكافحة الإرهاب والأوضاع الحالية في
الشرق
الأوسط
وسوريا.
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