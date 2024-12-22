الأماكن والبدايات والنهايات والاطوال.. خارطة تفصيلية بازدحامات بغداد الان

نيوز-محليات





تنشر نيوز، خارطة شاملة وتفصيلية بازدحامات صباح اليوم الاحد الـ22 من كانون 2024، حيث تشهد شوارع ازدحامات متنوعة بين متفرعة وطويلة وحركة مرور بطيء، وازدحامات على طرق سريعة وجسور وتقاطعات.







وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:





القناة قرب الرستمية وصعدة محمد القاسم



المشتل وسوق الجديدة



جسر وسريع الدورة



بن نصير



المصافي وتقاطع دورة يوسفية باتجاه جسر الطابقين



الجنوبي من اليرموك لغاية جسر الوليد وصعدة الدورة



قطر الندى وجسر الجادرية لغاية تقاطع



المطار وسريع القادسية



الأردن وساحة النسور وشارع دمشق وشارع المنصور لغاية معرض



14 تموز من مجسر الشالجية الى العلاوي



جسر أبو غريب وشارع 14 رمضان



الشارع الرابط من مجسر عدن لغاية حيفا



جسر الصرافية وشارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة ونفق باب المعظم وجميع ازقة مدينة الطب



الجمهورية وشارع الرشيد وشارع الشيخ عمر



جسر السنك وشارع الكيلاني



مجسر قرطبة وشارع الوزارات وشارع النضال من سلمان فائق لغاية ساحة الطيران



مثنى الشيباني ومجسر حمورابي وحماة والعلوية



محمد القاسم من نزلة الدورة لغاية النهضة



بور سعيد وشارع فلسطين وسريع القناة في المربع المحيط بنصب الشهيد والعاب السندباد



الشارع الرابط عبر جسر البنوك لغاية نفق النداء



المشاتل ونفق النداء



الشمالي من الجسر الدوار لغاية المحيط وجكوك





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:القناة قرب الرستمية وصعدة محمد القاسمالمشتل وسوق الجديدةجسر وسريع الدورةبن نصيرالمصافي وتقاطع دورة يوسفية باتجاه جسر الطابقينالجنوبي من اليرموك لغاية جسر الوليد وصعدة الدورةقطر الندى وجسر الجادرية لغاية تقاطعالمطار وسريع القادسيةالأردن وساحة النسور وشارع دمشق وشارع المنصور لغاية معرض14 تموز من مجسر الشالجية الى العلاويجسر أبو غريب وشارع 14 رمضانالشارع الرابط من مجسر عدن لغاية حيفاجسر الصرافية وشارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة ونفق باب المعظم وجميع ازقة مدينة الطبالجمهورية وشارع الرشيد وشارع الشيخ عمرجسر السنك وشارع الكيلانيمجسر قرطبة وشارع الوزارات وشارع النضال من سلمان فائق لغاية ساحة الطيرانمثنى الشيباني ومجسر حمورابي وحماة والعلويةمحمد القاسم من نزلة الدورة لغاية النهضةبور سعيد وشارع فلسطين وسريع القناة في المربع المحيط بنصب الشهيد والعاب السندبادالشارع الرابط عبر جسر البنوك لغاية نفق النداءالمشاتل ونفق النداءالشمالي من الجسر الدوار لغاية المحيط وجكوك