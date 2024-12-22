محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل

قررت محافظة كركوك، تعطيل الدوام يوم الأربعاء المقبل بمناسبة عيد ميلاد المسيح.



وذكر بيان للمحافظة ورد لـ نيوز، أن "محافظ ريبوار طه قرر تعطيل الدوام يوم الاربعاء بمناسبة مولد المسيح ( ع )، وذلك في جميع الدوائر والمدارس كافة، فيما تتولى الجامعات والكليات الاستمرار باداء الامتحانات الفصلية بناء على طلب الجامعات".

واعتبر هذه العطلة "رسالة تضامن وتعايش من مكونات مع هذا المكون (المسيحي) الأصيل".