بالصور.. وحش آلي يبتلع منازل جنوب بغداد

نيوز – محلي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن اغلاق معمل للمياه مخالف للشروط وهدم منازل متجاوزة جنوبي .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، تواصل قطعاتنا الأمنية تقديم الدعم والاسناد للدوائر الحكومية خلال تنفيذ واجباتهم اليومية المكلفين بها، حيث تمكنت قطعات المشاة السابعة عشر بإسناد الوكالات والاجهزة الاستخبارية بالاشتراك مع دوائر البلديات، من غلق معمل لإنتاج "المياه المعدنية" مخالف للشروط والضوابط ويعمل بدون موافقات أصولية، بالاضافة الى رفع وازالة عدد من التجاوزات والمتمثلة بهياكل دور سكنية مشيدة على الاراضي والممتلكات العامة بصورة غير شرعية".

وأضافت ان "هذه العمليات نفذت ضمن مناطق (حي المرتضى، حي المهندسين) في قضاء المحمودية جنوبي العاصمة".