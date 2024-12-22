تحذيرات وتنبيهات للعراقيين.. ما حقيقة ظهور متحور جديد لكورونا؟

نيوز – محلي

حسمت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الجدل، مؤكدة عدم وجود متحور جديد لفيروس كورونا ، فيما أشارت الى ان معدل الإصابة بالانفلاونزا طبيعي.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير الحلفي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "‏هناك بعض التصريحات التي وردت عبر قنوات التلفزيون من بعض الشخصيات خارج العراق، بشأن وجود متحور جديد لفيروس كورونا ويجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية"، مبينا أنه "من خلال الفحوصات بالأجهزة الحديثة المتوفرة في مختبر الصحة المركزي، لم يتأكد لنا وجود متحور جديد من فيروس كورونا بل فقط المتحور الأخير أوميكرون الذي ظهر قبل أعوام والذي تكون اصاباته خفيفة وغير خطيرة".

وأضاف، أن "ارتفاع الإصابة بالانفلاونزا أمر طبيعي في كل سنة في الخريف والشتاء حاله حال باقي السنوات الماضية"، نافيا "وجود اي متحور جديد في العراق".

وطالب الحلفي "المواطنين بأخذ الحذر من الأماكن المغلقة"، مؤكداً أن "العراق يمتلك اجهزة متطورة في اكتشاف الفايروسات ولا وجود لأي متحور جديد خطير من كورونا".