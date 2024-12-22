​كربلاء.. تأكيد على زيادة حصة المحافظة من الكهرباء

وقال الخطابي في بيان، إن "محافظ المقدسة الخطابي يجتمع مع مدراء توزيع المنتجات النفطية وتوزيع كهرباء ومدير الطاقة ومدير السيطرة في المحافظة".

وأضاف البيان "اثناء الاجتماع تم بحث ومناقشة عدد من الملفات التي تتعلق بموضوع الطاقة الكهربائية وعجز وزارة بهذا الملف"، الى أن المحافظ "شدد على ان تقوم وزارة بزيادة حصة من الطاقة الكهربائية".

وتابع البيان "فضلا عن القيام باجراءات خروج عن السيطرة ومناقشة كافة الاليات لبدء مشروع انشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية في مركز والوحدات الادارية".



وأكد الخطابي بحسب البيان على "زيادة حصص المولدات الاهلية من الوقود ومخاطبة الجهات وتخفيض سعر الوقود المجهز اليها".