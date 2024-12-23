قرار حكومي يخص الجواز العراقي

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، بدء العمل بنظام الجواز الالكتروني الجديد.

وقال الناطق باسم مقداد ميري في بيان ورد لـ نيوز إنه "بإمكان المواطن الحصول على الجواز العراقي، من أي للجوازات في بغض النظر عن مكان تسجيله أو موقع سكنه".

وأضاف ميري، أن "الجواز الالكتروني قد حصل على تسمية أفضل خدمة الكترونية مقدمة خلال العام 2024، كونه رصينا وخاليا بشكل كامل من كل أشكال الفساد".