كم محافظة عطلت الدوام الأربعاء المقبل؟

نيوز – محلي

أعلنت عدد من المحافظات تعطيل الدوام فيها يوم الأربعاء المقبل بمناسبة أعياد المسيح المجيدة.

وذكر بيان لمحافظة كركوك ورد لـ نيوز، أن "محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى قرر تعطيل الدوام يوم الاربعاء بمناسبة مولد سيدنا المسيح ( ع )، وذلك في جميع الدوائر والمدارس كافة، فيما تتولى الجامعات والكليات الاستمرار باداء الامتحانات الفصلية بناء على طلب الجامعات".

واعتبر هذه العطلة "رسالة تضامن وتعايش من مكونات كركوك مع هذا المكون (المسيحي) الأصيل".

وذكر بيان لحكومة الإقليم، تلقته الأنباء العراقية (واع)، أورد لـ نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام في إقليم كردستان (أربيل، سليمانية، دهوك) من تاريخ 2024-12-25 إلى غاية يوم الخميس الموافق 2-1-2025 وذلك بسبب أعياد الميلاد وعيد رأس السنة الميلادية".

وأضاف البيان أن "العطلة الرسمية ستشمل جميع الدوائر الرسمية في حكومة الإقليم"، الى أن "الدوام يستأنف يوم الخامس من كانون الثاني المقبل".