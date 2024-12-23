بالصور.. شاب ينهي حياته في شط العرب

نيوز – محلي

افاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، بأن شابا اقدم على الانتحار في محافظة .

وقال لـ نيوز، ان "شابا اقدم على الانتحار من خلال رمي نفسه من اعلى في قضاء شط شرقي البصرة".

وأضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، فيما باشرت النهرية بعملية البحث عن الجثة".