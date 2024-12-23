إحباط تهريب شحنة ضخمة من المخدرات في العراق

أعلنت قيادة شرطة بابل، الاثنين، عن إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة عبر الحدود.

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وذكر مدير المخدرات حيدر حسون في بيان، إن "العملية تمت بمتابعة شرطة علي كامل الحسناوي وبفضل معلومات استخباراتية دقيقة حيث تمكنت القوة الأمنية من ضبط كمية كبيرة تبلغ 2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة شديدة الخطورة والتي تهدد أمن وذلك خلال عملية نوعية نفذت في إحدى المنافذ الحدودية".

وأضاف أنه "تم القبض على اثنين من المتهمين الأجانب المتورطين في هذه الجريمة"، الى " تسليمهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".