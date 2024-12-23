تعيينات في وزارة العدل.. ما حقيقة ذلك؟

نيوز – محلي

نفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، الانباء التي تم تناقلها حول فتح باب .

وقال الناطق باسم الوزارة لعيبي في بيان ورد لـ نيوز، ان "ما تناقلته بعض التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات بشأن تعيينات على وزارة العدل من خلال نقل المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية إلى ملاكات وزارة العدل اخبار غير دقيقة ".

وأضاف لعيبي ان "كل ما مطروح (هناك الية تمت عليها بين ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لرفد وزارة العدل بعدد من الكوادر من خلال حكومية مختصة لهذا الغرض)"، داعيا "كل وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومة".