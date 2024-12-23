سياحة كردستان تتوقع استقبال 200 ألف زائر خلال رأس السنة

وقال المتحدث باسم عبد الحميد في بيان، إن "فرق باشرت باستعداداتها لاستقبال السياح منذ بداية الشهر الجاري"، متوقعاً "استقبال أكثر من 200 ألف سائح خلال فترة رأس السنة الجديدة".

وأضاف "اننا نواجه في موسم الأعياد والعطل مشاكل تتعلق بالتلاعب بأسعار حجوزات الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية"، مستدركاً أن "لجانا تشكلت لمراقبة أسعار الخدمات في المرافق السياحية".



وأكد أن "الهيئة اتخذت في السنوات الماضية إجراءات رادعة بحق المتلاعبين بالأسعار في موسم الأعياد والعطل، واضطرت إلى فرض عقوبات مالية بحق أصحاب العديد من المرافق وتصل إلى الإغلاق وسحب الرخصة والإجازة في حال تكرار الخروقات".