واقعة طريفة.. فأر يأكل 2400 دولار في ميسان

في واقعة طريفة أكل فأر مبلغ 2400 دولار في إحدى مناطق محافظة .

وقال مصدر محلي في حديث لـ نيوز، "قام فأر بأكل 2400 دولار تعود لأحد المعلمين في بسبب طريقة التخزين".

وأضاف أن "الواقعة حدثت في منطقة وسط المحافظة".