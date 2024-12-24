الأنواء الجوية: استعدوا للامطار

نيوز - محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تعرض البلاد الى موجة مطرية رعدية.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، إن "الطقس ليوم غد الاربعاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، فيما ستكون درجات الحرارة في المنطقة الوسطى مقاربة لليوم السابق وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأضافت ان "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ويتحول تدريجياً الى غائم جزئي واحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية ليلاً، في حين سترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الوسطى وستكون مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأشارت إلى أن "الجمعة المقبل، سيكون الطقس غائماً بعموم مناطق البلاد مع تساقط امطار على المنطقة الشمالية والاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون رعدية احياناً، بينما ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات في المنطقة الشمالية وستكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأوضحت أن "طقس يوم السبت المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية تكون رعدية احياناً، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة في المنطقة الشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وتابعت أن "المحافظات بغداد وديالى ستسجل درجة حرارة 20، ودهوك والانبار 18، اما المحافظات اربيل ونينوى وكركوك وصلاح الدين 19، فيما ستسجل السليمانية 17 درجة، وواسط 23، اما بابل وميسان وذي قار والمثنى 22، وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف والديوانية 21، بينما ستسجل محافظة البصرة درجة حرارة 24".